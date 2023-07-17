В ГУР Украины назвали Крымский мост "лишней конструкцией" после ЧП
Главное управление разведки Украины не стало комментировать ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту 17 июля. Обложка © SHOT
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов не стал комментировать ЧП на Крымском мосту. В разговоре с изданием "Общественное. Новости" повторил слова начальника управления Кирилла Буданова о том, что Крымский мост является "лишней конструкцией".
В апреле Россия объявила в международный розыск главу ГУР Буданова за подрыв Крымского моста, который произошёл в октябре прошлого года. Он заочно арестован. Всего Буданову предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ (создание террористического сообщества, попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение оружия группой лиц, незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц).
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.