В ГУР Украины назвали Крымский мост "лишней конструкцией" после ЧП

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов не стал комментировать ЧП на Крымском мосту. В разговоре с изданием "Общественное. Новости" повторил слова начальника управления Кирилла Буданова о том, что Крымский мост является "лишней конструкцией".

В апреле Россия объявила в международный розыск главу ГУР Буданова за подрыв Крымского моста, который произошёл в октябре прошлого года. Он заочно арестован. Всего Буданову предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ (создание террористического сообщества, попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение оружия группой лиц, незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц).