Россия объявила в международный розыск главу ГУР Украины за подрыв Крымского моста
Главу ГУР Украины заочно арестовали в Москве по делу о теракте на Крымском мосту
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Обложка © gur.gov.ua
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по делу о теракте на Крымском мосту.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Буданову К.А., подозреваемому по ч. 1 ст. 205.4 "Создание террористического сообщества", — приводит сообщение суда ТАСС.
Уточняется, что Буданов арестован на два месяца. В суде не стали разглашать деталей дела, однако в правоохранительных органах агентству сообщили, что начальник ГУР "подозревается в причастности к теракту на Керченском мосту" 8 октября прошлого года. Он объявлен в международный розыск. Срок ареста исчисляется с момента экстрадиции или задержании на территории России. Всего Буданову предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ (создание террористического сообщества, попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение оружие группой лиц, незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц).
Напомним, теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. На дорожном полотне произошёл подрыв грузовика, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент России заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Глава СК РФ отмечал, что следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Срок следствия по делу продлили до 8 июня.