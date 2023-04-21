Россия объявила в международный розыск главу ГУР Украины за подрыв Крымского моста

Уточняется, что Буданов арестован на два месяца. В суде не стали разглашать деталей дела, однако в правоохранительных органах агентству сообщили, что начальник ГУР "подозревается в причастности к теракту на Керченском мосту" 8 октября прошлого года. Он объявлен в международный розыск. Срок ареста исчисляется с момента экстрадиции или задержании на территории России. Всего Буданову предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ (создание террористического сообщества, попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение оружие группой лиц, незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц).