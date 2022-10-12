Ликвидатор из спецслужб: Чем известен генерал Буданов, организовавший теракт на Крымском мосту Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, которого связывают с убийствами пророссийских политиков и общественных деятелей, назван организатором взрыва на Крымском мосту. 12 октября, 16:46 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © ТАСС / ЕРА / STRINGER

В уголовном деле о теракте, которое ведёт специальное подразделение Следственного комитета России, сейчас 12 фигурантов — это граждане Украины, Грузии и России. Восьмерых подозреваемых уже удалось задержать. Ключевым персонажем дела стал глава украинской разведки генерал Буданов. Он стал известен российским следователям задолго до теракта на мосту.

— Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта), — сообщал СКР в конце июня.

Криминальный интернационал

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, который по документам вёз рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой в Симферополь. В результате подрыва загорелись и цистерны с горючим на соседнем — железнодорожном — пути моста. Помимо водителя фуры погибло ещё четыре человека, которые ехали рядом на джипе Cadillac Escalade.

По предварительным данным, перед тем как попасть на мост, груз сначала отправился из морского порта Одессы в Болгарию в город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА", Киев, и Baltex Capital S.A., Русе. Предположительно, взрывчатку заложили в рулоны с плёнкой именно там.









Затем морским путём груз отправился в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. По данным силовиков, на этом этапе были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979-го) и Роман Иванович Соломко (1971-го), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985-го).

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, и здесь же террористы подменили документы, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП", Армения, город Алаверди, а получателем ООО "Лидер", Москва.

На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF 4 октября взрывчатка пересекла российско-грузинскую границу через КПП Верхний Ларс и 6 октября её разгрузили на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.

Днём позже двое граждан Украины и пятеро российских граждан ещё раз подделали документы на груз. Теперь отправителем было указано ООО "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем несуществующая фирма в Крыму.

Тогда же паллеты загрузили в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлён подрыв.

Причастные к организации теракта на Крымском мосту, по данным спецслужб. Фото © Telegram / SHOT

По данным спецслужб, все этапы доставки взрывчатки на мост, координацию с исполнителями и сам взрыв осуществлял некий сотрудник из ГУР МО Украины, который представлялся Иваном Ивановичем. Для этого он использовал два мобильных номера: один — виртуальный анонимный, второй оказался зарегистрирован на украинского гражданина, жителя Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича 1988 года рождения.

Организатором теракта считается начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Генерал-каратель

Ему 36 лет, начальником украинской разведки Буданов стал относительно недавно: в августе 2020 года. В 2021 году ему присвоили воинское звание бригадного генерала, а в апреле этого года — генерал-майора. Его восхождение на военный олимп началось с Крымских событий 2014 года.

В мае 2020 года, когда в сеть утекли записи переговоров тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с главой США Джозефом Байденом, выяснилось, что в 2014–2018 годах Буданов лично организовывал заказные убийства крымских политиков, журналистов и общественных деятелей: доставал и снабжал исполнителей списками лиц, подлежащих ликвидации.

Кирилл Буданов в штатском. Фото © Hvylya.net

В 2016 году он отправил группу диверсантов в Армянск, целью которой были линии ЛЭП и дорога, соединяющая Крым с материковой частью Украины. После боя, в котором погиб один российский военнослужащий, сотрудники ФСБ обнаружили брошенные диверсантами 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте.

А недавно попавший в плен к российским войскам подполковник украинской военной разведки Георгий Абдиллаев утверждал, что Буданов в тот период лично участвовал в убийствах крымчан.

Украинские журналисты считают, что майор Буданов лично расправлялся с крымско-татарскими активистами. Позже Киев пытался представить убийства как дело рук "российских оккупантов".

Чем занимался будущий начальник ГУР в 2018–2020 годах, доподлинно неизвестно. В официальной биографии военного стоит пометка "находился на специальной работе". Однако тогда — в 2019 году — на него было организовано покушение: в апреле в Киеве на улице Академика Уильямса взорвался автомобиль Буданова Chevrolet Evanda. Сам он не пострадал.





Информация о местах жительства, имуществе, автомобилях Буданова тщательно охраняется. Известно только, что ранее он жил в Киеве на проспекте Воссоединения, в доме № 1, квартира 16. Это в Днепровском районе украинской столицы, живописном, но совсем не дорогом. В пятиэтажной кирпичной хрущёвке, где жил Буданов, сейчас продаются однушки всего за 30–40 тыс. долларов.

Проспект Соборности, д. 1. Ничем не примечательная хрущёвка

Ранее появилась информация, что Буданов проживает вместе с экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили и его супругой в частном доме в селе Хотов под Киевом.

Генерала выдал автомобиль Volvo с номерами прикрытия и кортежем охраны, который регулярно видели то в Хотове, то въезжающим в ворота ГУР на улице Электриков, 33.









Тогда Буданов подтвердил, что он живёт у Гогилашвили, но это якобы была вынужденная мера из-за ремонта в его личном доме.

Что касается автомобилей, то в 2018 году Буданов оформил на себя бюджетный Volkswagen Polo с номером АА6370ОС. До этого автомобиль числился на балансе юридического лица.

У Буданова была страничка в российском ВК. Он пользовался номером +3-8-093-894-37-21. Жена генерала — Марианна Буданова, психолог по образованию. Судя по многочисленным фотографиям в её соцсетях, она хорошо знает, что такое элитные наркотики.

Меч совы метит не куда-то в земной шар, а именно в Россию. Это говорит о том, для чего создавалась эта служба. Фото © Radiosvoboda.org Смогут ли российские силовики добраться до Кирилла Буданова? 0 Да, для этого есть специальные подразделения Нет, Буданов отсиживается в секретном бункере Начальник разведки Украины успел сбежать за границу Не успеют — Буданов много знает, его ликвидируют свои же

Авторы Евгений Кузнецов