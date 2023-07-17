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17 июля, 05:45
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Лайф публикует видео с разрушенным пролётом на Крымском мосту

SHOT: В результате ЧП на Крымском мосту разрушен пролёт в сторону Тамани

Появилось видео с разрушениями, которые получил в результате чрезвычайного происшествия Крымский мост. Их опубликовал телеграм-канал SHOT.

Последствия ЧП на Крымском мосту. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что при ЧП на мосту оказался разрушен пролёт в сторону станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края. Также просел пролёт в направлении Керчи.

Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации

Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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