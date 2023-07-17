Лайф публикует видео с разрушенным пролётом на Крымском мосту

Появилось видео с разрушениями, которые получил в результате чрезвычайного происшествия Крымский мост. Их опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что при ЧП на мосту оказался разрушен пролёт в сторону станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края. Также просел пролёт в направлении Керчи.