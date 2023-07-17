Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО
Сальдо: Количество систем ПВО увеличат на трассе, соединяющей Крым и Херсонщину
Количество систем противовоздушной обороны увеличат на трассе, соединяющей Крым и Херсонскую область. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, такие меры будут приняты на случай "дурости" со стороны Киева.
"Трасса отремонтирована, безопасность обеспечивается Вооружёнными силами России. Будет увеличено количество средств ПВО и всего того, что нужно на случай дурости со стороны киевского режима", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Также Сальдо отметил, что на административной границе двух регионов будут созданы специальные места, где люди смогут отдохнуть.
Как сообщал Лайф, рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице.
Минобороны РФ