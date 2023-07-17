Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

Количество систем противовоздушной обороны увеличат на трассе, соединяющей Крым и Херсонскую область. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, такие меры будут приняты на случай "дурости" со стороны Киева.

"Трасса отремонтирована, безопасность обеспечивается Вооружёнными силами России. Будет увеличено количество средств ПВО и всего того, что нужно на случай дурости со стороны киевского режима", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".