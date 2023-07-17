С пострадавшей при теракте в Крыму девочкой находятся родственники
Львова-Белова: Пострадавшую в теракте в Крыму девочку сопровождают тётя и дядя
Родственники находятся в больнице с 14-летней девочкой, которая пострадала при теракте на Крымском мосту и потеряла родителей. Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"По последней информации, сейчас рядом с девочкой, пострадавшей в результате террористического акта на Крымском мосту, близкие родственники — тётя и дядя", — написала она.
Омбудсмен пожелала девочке скорейшего выздоровления и восстановления в кругу семьи. Львова-Белова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате этого теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За жизнь девочки борются врачи. О том, что известно о теракте, читайте в материале Лайфа.
Telegram / SHOT