СК показал видео с последствиями взрыва на Крымском мосту
СК РФ опубликовал видео с последствиями взрыва на Крымском мосту. Сейчас на месте работают следователи. На кадрах видно искорёженное дорожное полотно.
Работа следователей после теракта на Крымском мосту 17 июля. Видео © СК РФ
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. О том, что известно о теракте на данный момент, читайте в материале Лайфа.