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17 июля, 08:33

Выжившая в теракте на Крымском мосту девочка ещё не знает, что родители погибли

14-летняя девочка из Старого Оскола, которая находилась в машине вместе с родителями во время украинского удара по Крымскому мосту, ещё не знает, что осталась сиротой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на сестру погибшей Натальи Кулик. Женщина находилась в соседней машине, их автомобиль чудом оказался не задет. Сама она находится в шоковом состоянии, в больницу к племяннице направился её муж.

Тётя выжившей в теракте на Крымском мосту девочки: "Она ещё не знает, что родители погибли". Видео © SHOT

"Девочка в сознании, она сейчас спит под капельницами. Она ещё ничего не знает, не поняла, что родители погибли", — говорит её тётя.

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Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

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Соцсети

Марина Калегина
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