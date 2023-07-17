Выжившая в теракте на Крымском мосту девочка ещё не знает, что родители погибли

14-летняя девочка из Старого Оскола, которая находилась в машине вместе с родителями во время украинского удара по Крымскому мосту, ещё не знает, что осталась сиротой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на сестру погибшей Натальи Кулик. Женщина находилась в соседней машине, их автомобиль чудом оказался не задет. Сама она находится в шоковом состоянии, в больницу к племяннице направился её муж.