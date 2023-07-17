Выжившая в теракте на Крымском мосту девочка ещё не знает, что родители погибли
14-летняя девочка из Старого Оскола, которая находилась в машине вместе с родителями во время украинского удара по Крымскому мосту, ещё не знает, что осталась сиротой. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на сестру погибшей Натальи Кулик. Женщина находилась в соседней машине, их автомобиль чудом оказался не задет. Сама она находится в шоковом состоянии, в больницу к племяннице направился её муж.
Тётя выжившей в теракте на Крымском мосту девочки: "Она ещё не знает, что родители погибли". Видео © SHOT
"Девочка в сознании, она сейчас спит под капельницами. Она ещё ничего не знает, не поняла, что родители погибли", — говорит её тётя.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.
Соцсети