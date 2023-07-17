Отдых обернулся трагедией: Стали известны подробности о семье, погибшей при теракте в Крыму
SHOT: Погибшие при теракте в Крыму ехали на отдых с родственниками на двух авто
Наталья Кулик, погибшая при теракте в Крыму, и её сестра Алёна. Обложка © Telegram / SHOT
Погибшие в результате теракта на Крымском мосту супруги Алексей и Наталья Кулик ехали на отдых с родственниками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, в роковое утро супруги вместе с 14-летней дочерью ехали на одной машине, а сестра Натальи, Алёна, с мужем и дочкой — на другой. Второе авто ехало быстро и успело проехать мост до взрыва, первое — нет. В результате семейная пара погибла. С их пострадавшей 14-летней дочерью сейчас в больнице находится муж её тёти Алёны.
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Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.