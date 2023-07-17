Отдых обернулся трагедией: Стали известны подробности о семье, погибшей при теракте в Крыму

Погибшие в результате теракта на Крымском мосту супруги Алексей и Наталья Кулик ехали на отдых с родственниками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По данным телеграм-канала, в роковое утро супруги вместе с 14-летней дочерью ехали на одной машине, а сестра Натальи, Алёна, с мужем и дочкой — на другой. Второе авто ехало быстро и успело проехать мост до взрыва, первое — нет. В результате семейная пара погибла. С их пострадавшей 14-летней дочерью сейчас в больнице находится муж её тёти Алёны.