Захарова: Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим
Атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров. Она также подчеркнула, что руководят этой террористической структурой страны Запада.
"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической государственной структурой", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, а результате было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ