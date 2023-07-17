Захарова: Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим

Атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров. Она также подчеркнула, что руководят этой террористической структурой страны Запада.