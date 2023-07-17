"Кажется, что это сон": Коллега трогательно рассказала о погибшей в результате атаки на Крымский мост

Коллега Натальи Кулик, которая погибла вместе со своим мужем Алексеем в результате теракта Киева на Крымском мосту, назвала её светлой и доброй.

"Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе", — приводит слова Дарьи Бычковой RT.

По её словам, близким и знакомым тяжело поверить в то, что Натальи больше нет. Произошедшее им кажется сном.