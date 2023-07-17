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17 июля, 07:59

"Кажется, что это сон": Коллега трогательно рассказала о погибшей в результате атаки на Крымский мост

Коллега погибшей при ЧП на Крымском мосту назвала её доброй и светлой

<p>Наталья Кулик, погибшая в результате теракта Киева на Крымском мосту. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rt_russian/165758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT</a></p>

Наталья Кулик, погибшая в результате теракта Киева на Крымском мосту. Обложка © Telegram / RT

Коллега Натальи Кулик, которая погибла вместе со своим мужем Алексеем в результате теракта Киева на Крымском мосту, назвала её светлой и доброй.

"Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе", — приводит слова Дарьи Бычковой RT.

По её словам, близким и знакомым тяжело поверить в то, что Натальи больше нет. Произошедшее им кажется сном.

Обе женщины работали в Управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области.

В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.

Светлана Оперук
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