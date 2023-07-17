"Кажется, что это сон": Коллега трогательно рассказала о погибшей в результате атаки на Крымский мост
Коллега погибшей при ЧП на Крымском мосту назвала её доброй и светлой
Наталья Кулик, погибшая в результате теракта Киева на Крымском мосту. Обложка © Telegram / RT
Коллега Натальи Кулик, которая погибла вместе со своим мужем Алексеем в результате теракта Киева на Крымском мосту, назвала её светлой и доброй.
"Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе", — приводит слова Дарьи Бычковой RT.
По её словам, близким и знакомым тяжело поверить в то, что Натальи больше нет. Произошедшее им кажется сном.
Обе женщины работали в Управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области.
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.