Что известно о взрыве на Крымском мосту Ночью 17 июля Киевский режим совершил ещё один теракт на Крымском мосту, пострадала семья, движение по автомобильной части моста приостановлено. Что известно о взрыве на мосту к этому часу. 20374 20374 Первые минуты после взрыва на Крымском мосту. Обложка © t.me / SHOT

Сегодня ночью в 3:05 украинские диверсанты атаковали Крымский мост. Удар произошёл на 146-м км трассы А-290 Новороссийск – Керчь (автомобильная часть Крымского моста). Технические детали ещё предстоит уточнить, по одной из версий, взрыв был произведён с помощью беспилотников. Пока видны очевидные последствия: повреждено полотно одного из пролётов автомобильного моста. При взрыве погибли два человека — гражданские, муж и жена; их 14-летняя дочь — в больнице. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что мост атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Видео последствий удара по Крымскому мосту. Видео © t.me / SHOT

Крымский мост перекрыт, автомобильное движение происходит через новые территории. Железнодорожное сообщение через мост восстановлено.

При этом опора моста цела. Повреждения меньше, чем после теракта на Крымском мосту осенью 2022 года, когда на ремонт автомобильного полотна ушло несколько месяцев. Судя по всему, взрыв был слабее, чем тогда. Один из повреждённых пролётов Крымского моста (в направлении Керчи) просел на 50 см, второй пролёт (в сторону Тамани) разрушен.









"Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост", — сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. В украинских СМИ всерьёз обсуждается версия, что теракт был подготовлен СБУ и ВМС Украины, его они называют "спецоперацией", в результате которой погибла супружеская пара из Белгородской области — 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей Кулик. Их дочь осталась сиротой, за её жизнь борются врачи.

14-летняя девочка, пострадавшая во время ЧП на Крымском мосту. Родители девочки скончались на месте. Фото © t.me / SHOT

Зачем взрывали

Здесь ответ очевиден. Украинское командование имеет вполне чёткий, внятный план боевых действий. Ударами разрезать сухопутный коридор, обрушить мост. После чего прорваться сквозь Таврию в Крым — если полуостров изолирован, удержать его невозможно.

Видео последствий удара по Крымскому мосту. Видео © t.me / SHOT

Правда, оба пункта по факту реализовать не удалось. Наступление завязло. Сухопутные бригады не то что не прорвали оборону российских войск, но пока ещё вязнут в предполье. Уничтожить мост не удалось, хотя повредить его получилось.

Однако вопросов остаётся пока больше, чем ответов. То, что Крымский мост — цель для украинских диверсий, было ясно уже очень давно. Противник, безусловно, у нас изобретательный и ловкий, но это не боги — и такие диверсии должны предотвращаться заранее.

Ситуация у Крымского моста. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Украине не удалось нанести нам по-настоящему серьёзный удар. Но они будут пытаться ещё и ещё. Вчера они уже попробовали на прочность Севастополь. И новые удары по мосту — это вопрос времени. И к этому необходимо быть готовыми.

Авторы Михаил Краснов