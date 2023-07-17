Пострадавшую при теракте в Крыму девочку доставили в больницу в Краснодаре

Пострадавшую при подрыве Крымского моста 14-летнюю девочку на вертолёте доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре из Темрюкской центральной районной больницы. Об этом в телеграм-канале сообщила замглавы региона Анна Минькова.

Пострадавшую при теракте в Крыму девочку доставили в ДККБ в Краснодаре. Видео © Telegram / Анна Минькова

"Ещё в Темрюкской ЦРБ её осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остаётся в состоянии средней степени тяжести, в сознании", — добавила она.