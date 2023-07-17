Пострадавшую при теракте в Крыму девочку доставили в больницу в Краснодаре
Пострадавшую при подрыве Крымского моста 14-летнюю девочку на вертолёте доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре из Темрюкской центральной районной больницы. Об этом в телеграм-канале сообщила замглавы региона Анна Минькова.
Пострадавшую при теракте в Крыму девочку доставили в ДККБ в Краснодаре. Видео © Telegram / Анна Минькова
"Ещё в Темрюкской ЦРБ её осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остаётся в состоянии средней степени тяжести, в сознании", — добавила она.
В настоящий момент с девочкой работают психологи, а медики продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. После консультации с участием ведущих специалистов больницы будет принято решение о дальнейшей работе с юной пациенткой.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате этого теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За жизнь девочки борются врачи. О том, что известно о теракте, читайте в материале Лайфа.
Telegram / Анна Минькова