Пострадавшая при теракте в Крыму девочка не может вспомнить имена погибших родителей
SHOT: Пострадавшая при теракте в Крыму девочка потеряла память после взрыва
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка. Обложка © SHOT
14-летняя школьница, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, потеряла память. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, девочка не может вспомнить имена своих погибших родителей, которые находились с ней в одном автомобиле, когда произошёл взрыв. Как ранее писал Лайф, супругов убило двигателем машины, у них не было шансов выжить. 14-летнюю девочку также подбросило взрывной волной, и она вылетела вперёд — пробила головой лобовое стекло и застряла в нём. У школьницы был сильнейший шок: от боли и от того, что она фактически лежала на телах погибших мамы и папы, которые не реагировали на её крики и вопросы.
Сейчас девочка находится в больнице в Краснодарском крае. Она спит под капельницей и не знает, что её родители погибли. Рядом с ней муж её тёти.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.