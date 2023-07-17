Пострадавшая при теракте в Крыму девочка не может вспомнить имена погибших родителей

По данным телеграм-канала, девочка не может вспомнить имена своих погибших родителей, которые находились с ней в одном автомобиле, когда произошёл взрыв. Как ранее писал Лайф, супругов убило двигателем машины, у них не было шансов выжить. 14-летнюю девочку также подбросило взрывной волной, и она вылетела вперёд — пробила головой лобовое стекло и застряла в нём. У школьницы был сильнейший шок: от боли и от того, что она фактически лежала на телах погибших мамы и папы, которые не реагировали на её крики и вопросы.