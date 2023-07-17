Регион

Уведомления отключены

17 июля, 09:25
3162

Пострадавшая при теракте в Крыму девочка не может вспомнить имена погибших родителей

SHOT: Пострадавшая при теракте в Крыму девочка потеряла память после взрыва

<p>Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54231" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка. Обложка © SHOT

14-летняя школьница, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, потеряла память. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девочка не может вспомнить имена своих погибших родителей, которые находились с ней в одном автомобиле, когда произошёл взрыв. Как ранее писал Лайф, супругов убило двигателем машины, у них не было шансов выжить. 14-летнюю девочку также подбросило взрывной волной, и она вылетела вперёд — пробила головой лобовое стекло и застряла в нём. У школьницы был сильнейший шок: от боли и от того, что она фактически лежала на телах погибших мамы и папы, которые не реагировали на её крики и вопросы.

Сейчас девочка находится в больнице в Краснодарском крае. Она спит под капельницей и не знает, что её родители погибли. Рядом с ней муж её тёти.

Песков — о теракте на Крымском мосту: Киевский режим сегодня убил молодую семью

Песков — о теракте на Крымском мосту: Киевский режим сегодня убил молодую семью

Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

Атака дронов: Что известно о взрыве на Крымском мосту

Атака дронов: Что известно о взрыве на Крымском мосту

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров