Песков – о теракте на Крымском мосту: Киевский режим сегодня убил молодую семью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту, напогмнив, что киевский режим убил молодую семью, оставив их дочь сиротой.
"Мы отдаём себе отчёт в коварности киевского режима. И сегодня киевский режим убил молодую семью — родителей девочки, девочка ранена. И это дело рук киевского режима. А мы будем работать и сохранять бдительность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК уже возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате трагедии погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. Дмитрий Медведев уже призвал к "негуманным методам" против организаторов теракта. О том, что известно о взрыве на данный момент, читайте в материале Лайфа.