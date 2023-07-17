Песков – о теракте на Крымском мосту: Киевский режим сегодня убил молодую семью

"Мы отдаём себе отчёт в коварности киевского режима. И сегодня киевский режим убил молодую семью — родителей девочки, девочка ранена. И это дело рук киевского режима. А мы будем работать и сохранять бдительность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", — подчеркнул представитель Кремля.