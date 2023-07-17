Медведев призвал к "негуманным методам" против организаторов теракта на Крымском мосту
Медведев — об атаке на Крымский мост: С террористами невозможно бороться санкциями
Заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту. Он напомнил, что с террористами невозможно бороться санкциями, запугиванием или увещеваниями, поэтому призвал ликвидировать ответственных за трагедию и их подельников.
"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК уже возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате трагедии погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. О том, что известно о теракте на данный момент, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина