Медведев призвал к "негуманным методам" против организаторов теракта на Крымском мосту

Заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев отреагировал на теракт на Крымском мосту. Он напомнил, что с террористами невозможно бороться санкциями, запугиванием или увещеваниями, поэтому призвал ликвидировать ответственных за трагедию и их подельников.

"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались", — написал он в телеграм-канале.