Не было шансов выжить: Погибших при теракте на Крымском мосту убило двигателем авто
SHOT: Погибших при теракте на Крымском мосту убило двигателем автомобиля
Погибшие при теракте на Крымском мосту родители и их пострадавшая дочь. Обложка © SHOT
Погибшую при теракте на Крымском мосту пару убило двигателем авто: из-за взрывной волны снизу он влетел в салон, причинив смертельные травмы супругам и зажав их внутри. У 40-летнего Алексея и его 36-летней жены Натальи не было шансов выжить, пишет телеграм-канал SHOT.
При этом их 14-летнюю дочь также подбросило взрывной волной и она вылетела вперёд — пробив головой лобовое стекло и застряв в нём. Некоторое время подросток не могла выбраться — это было чревато тем, что она просто перережет себе живот. У девочки был сильнейший шок: от боли и от того, что она лежала фактически на телах погибших родителей, которые не реагировали на её крики и вопросы.
Вскоре девочку удалось извлечь из авто. Выжили ли её мама с папой, она до сих пор не знает. Когда пострадавшую везли в больницу, она сильно просилась к маме и звала её. Но из-за стресса она не могла вспомнить даже как её зовут. Всё её тело было изрезано, оттуда доставали осколки стёкол.
Напомним, рано утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим. Она также подчеркнула, что руководят этой структурой страны Запада. О том, что известно о теракте на данный момент, читайте в материале Лайфа.