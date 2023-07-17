Не было шансов выжить: Погибших при теракте на Крымском мосту убило двигателем авто

Погибшую при теракте на Крымском мосту пару убило двигателем авто: из-за взрывной волны снизу он влетел в салон, причинив смертельные травмы супругам и зажав их внутри. У 40-летнего Алексея и его 36-летней жены Натальи не было шансов выжить, пишет телеграм-канал SHOT.

При этом их 14-летнюю дочь также подбросило взрывной волной и она вылетела вперёд — пробив головой лобовое стекло и застряв в нём. Некоторое время подросток не могла выбраться — это было чревато тем, что она просто перережет себе живот. У девочки был сильнейший шок: от боли и от того, что она лежала фактически на телах погибших родителей, которые не реагировали на её крики и вопросы.