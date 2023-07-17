Лайф узнал о состоянии пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка находится в сознании и самостоятельно дышит. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Как сообщает SHOT, в результате случившегося у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждения грудной клетки. С ней работает консилиум из врачей. Её могут перевезти на вертолёте из Темрюка в Краснодар, если позволит состояние.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что девочке окажут всю необходимую помощь.