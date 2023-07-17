Лайф узнал о состоянии пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки
SHOT: Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка находится в сознании
Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту 17 июля. Обложка © Telegram / SHOT
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка находится в сознании и самостоятельно дышит. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.
Как сообщает SHOT, в результате случившегося у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждения грудной клетки. С ней работает консилиум из врачей. Её могут перевезти на вертолёте из Темрюка в Краснодар, если позволит состояние.
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что девочке окажут всю необходимую помощь.
"Мой аппарат с утра на связи с уполномоченными по правам ребёнка в Краснодарском крае и Белгородской области. Девочке будет оказана вся необходимая помощь, в том числе при необходимости в федеральных медицинских учреждениях. Начат поиск родственников", — написала она в телеграм-канале.
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Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области. Пострадала их 14-летняя дочь, девочку госпитализировали. После атаки на мост Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте. По информации НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.