Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту
Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © SHOT
Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина", — сказал Беляков.
Он напомнил, что комиссия была сформирована Мишустиным в рамках поручения президента РФ Владимира Путина после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.