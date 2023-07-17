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17 июля, 07:50

Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту

<p>Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © SHOT

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина", — сказал Беляков.

Он напомнил, что комиссия была сформирована Мишустиным в рамках поручения президента РФ Владимира Путина после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

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Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.

Иван Косицын
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  • Михаил Мишустин
  • Марат Хуснуллин
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  • Крым, Республика

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