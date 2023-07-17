Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина", — сказал Беляков.

Он напомнил, что комиссия была сформирована Мишустиным в рамках поручения президента РФ Владимира Путина после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.