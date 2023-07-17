Регион

Уведомления отключены

17 июля, 07:32

Лайф узнал о состоянии пролётов на Крымском мосту после теракта Киева

SHOT: Повреждённый пролёт Крымского моста в направлении Керчи просел на 50 см

<p>Последствия ЧП на Крымском мосту. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия ЧП на Крымском мосту. Обложка © SHOT

Повреждённый в результате ЧП пролёт Крымского моста в направлении Керчи просел на 50 сантиметров. Об этом сообщает SHOT.

Последствия ЧП на Крымском мосту. Фото © SHOT

Последствия ЧП на Крымском мосту. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, другой пролёт моста в сторону станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края был разрушен. Также SHOT опубликовал кадры, на которых детально видны последствия инцидента.

Последствия ЧП на Крымском мосту. Фото © SHOT

Последствия ЧП на Крымском мосту. Фото © SHOT

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной ЧП стала атака двух украинских надводных беспилотников, СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Появилось видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

Появилось видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров