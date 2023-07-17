Лайф узнал о состоянии пролётов на Крымском мосту после теракта Киева

Повреждённый в результате ЧП пролёт Крымского моста в направлении Керчи просел на 50 сантиметров. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, другой пролёт моста в сторону станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края был разрушен. Также SHOT опубликовал кадры, на которых детально видны последствия инцидента.