Лайф узнал о состоянии пролётов на Крымском мосту после теракта Киева
SHOT: Повреждённый пролёт Крымского моста в направлении Керчи просел на 50 см
Последствия ЧП на Крымском мосту. Обложка © SHOT
Повреждённый в результате ЧП пролёт Крымского моста в направлении Керчи просел на 50 сантиметров. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, другой пролёт моста в сторону станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края был разрушен. Также SHOT опубликовал кадры, на которых детально видны последствия инцидента.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной ЧП стала атака двух украинских надводных беспилотников, СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".