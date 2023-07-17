Туристка рассказала, что в Крыму нет никакой паники после теракта на мосту
Туристка из Нижнего Новгорода: В Крыму нет паники после теракта на мосту
Паники после теракта на Крымском мосту среди туристов не наблюдается. Об этом рассказала туристка из Нижнего Новгорода Анна, отметив, что она не собирается прерывать свой отдых после произошедшего.
"У нас паники нет. Мы сюда поехали, и мы знали, что <...> всякой гадости можно ожидать, что мост — это стратегический объект, который у них как бельмо на глазу, поэтому всеми способами будут пытаться подгадить. Поэтому паники у нас нету, отдыхать будем так же, как и отдыхали", — приводит её слова "Газета.ru".
По словам отдыхающей, домой возвращаться в случае необходимости они будут на пароме или через новые регионы РФ.
Эксперт туристической отрасли и телеведущий Денис Полунчуков в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что в Крыму сейчас предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности людей. Как он указал, массового оттока туристов после произошедшего не фиксируется.
"Сейчас нет повода прерывать свой отпуск и уезжать. В первую очередь чтобы не создавать очереди на переправе. Туристические объекты на полуострове работают в обычном режиме", — поведал Полунчуков.
Как сообщал Лайф, рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице.
ТАСС / Сергей Мальгавко