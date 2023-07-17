Туристка рассказала, что в Крыму нет никакой паники после теракта на мосту

Паники после теракта на Крымском мосту среди туристов не наблюдается. Об этом рассказала туристка из Нижнего Новгорода Анна, отметив, что она не собирается прерывать свой отдых после произошедшего.

"У нас паники нет. Мы сюда поехали, и мы знали, что <...> всякой гадости можно ожидать, что мост — это стратегический объект, который у них как бельмо на глазу, поэтому всеми способами будут пытаться подгадить. Поэтому паники у нас нету, отдыхать будем так же, как и отдыхали", — приводит её слова "Газета.ru".

По словам отдыхающей, домой возвращаться в случае необходимости они будут на пароме или через новые регионы РФ.

Эксперт туристической отрасли и телеведущий Денис Полунчуков в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что в Крыму сейчас предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности людей. Как он указал, массового оттока туристов после произошедшего не фиксируется.