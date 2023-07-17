Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях

Туристам в Крыму, которые вынуждены остаться на полуострове из-за ЧП на мосту, могут продлить проживание в отелях. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Все [крымские] отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе", — приводит ТАСС его слова.