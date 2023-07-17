Туристам в Крыму бесплатно продлят проживание в отелях
РСТ: Крымские отельеры готовы безвозмездно продлить проживание туристов
Туристам в Крыму, которые вынуждены остаться на полуострове из-за ЧП на мосту, могут продлить проживание в отелях. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Все [крымские] отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе", — приводит ТАСС его слова.
По словам Уманского, отельеры не собираются выставлять штрафы туристам, которые из-за ЧП на Крымском мосту не смогли вовремя заехать в гостиницы. Союз надеется, что транспортное сообщение с Крымом скоро восстановится, поэтому призывает россиян не торопиться с отменой поездок. При этом Уманский порекомендовал туристам, находящимся в пути на полуостров, или тем, кто собирается поехать туда в ближайшие дни, обратиться в туристические компании и подобрать альтернативные варианты отдыха. Например, можно отправиться в Абхазию, Анапу или под Геленджик. Там достаточно мест для размещения гостей.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной ЧП стала атака двух украинских надводных беспилотников, СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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