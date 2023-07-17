РСТ: Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
С туристов, опоздавших к местам отдыха в Крыму, не будут взыскивать штрафы. Им вернут деньги в полном объёме. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Ни о каких штрафах и ещё каких-то удержаниях речи быть не может. Деньги в полном объёме всем вернутся, беспокоиться не нужно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Уманский добавил, что на других курортах тоже есть места, и посоветовал тем туристам, которые сейчас в пути, забронировать их и сменить направление движения. Также он указал, что в РСТ готовы помочь людям, если у них возникнут какие-либо вопросы.
По плану в ближайшие дни из Крыма должны выезжать около 20 тысяч туристов, рассказал глава РСТ. Такое же количество людей должны въехать на полуостров. Тем, у кого возникнут сложности с выездом, пообещали обеспечить размещение за счёт отелей.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочка находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В Следкоме после случившегося возбудили уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим. В Госдуме призвали признать Украину террористическим государством после атаки на Крымский мост.
Wikipedia / Vyacheslav Argenberg