РСТ: Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги

С туристов, опоздавших к местам отдыха в Крыму, не будут взыскивать штрафы. Им вернут деньги в полном объёме. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Ни о каких штрафах и ещё каких-то удержаниях речи быть не может. Деньги в полном объёме всем вернутся, беспокоиться не нужно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Уманский добавил, что на других курортах тоже есть места, и посоветовал тем туристам, которые сейчас в пути, забронировать их и сменить направление движения. Также он указал, что в РСТ готовы помочь людям, если у них возникнут какие-либо вопросы.