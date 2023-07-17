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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 10:42
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В Госдуме призвали признать Украину террористическим государством после атаки на Крымский мост

Депутат Журавлёв: Теракт на Крымском мосту — это атака Киева на мирных граждан

Теракт на Крымском мосту — это целенаправленная атака украинской стороны на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Прежде всего, хватит уже теракты называть ЧП, снижая их значение и опасность для общества. Это ведь целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Характерно, что погибли и были ранены лишь российские туристы", — сказал он.

Депутат добавил, что раньше украинские спецслужбы пытались скрывать подобные нападения за фиглярским кривлянием: "мол, не знаем, что случилось, но очень довольны". Теперь же они прямо признают, что подготовили и осуществили взрыв, отметил Журавлёв.

"Это признание террористического государства, и таковым нам давно уже пора именовать Украину. Со всеми возможными последствиями закрытием границ и разрывом всех экономических отношений. И надо уже, наконец, в ответ разрушить хотя бы те переправы, по которым идёт снабжение группировки ВСУ на фронте", — заключил собеседник Лайфа.

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Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.

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T.me / SHOT

Ольга Годуненко
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