В Госдуме призвали признать Украину террористическим государством после атаки на Крымский мост

Теракт на Крымском мосту — это целенаправленная атака украинской стороны на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Прежде всего, хватит уже теракты называть ЧП, снижая их значение и опасность для общества. Это ведь целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Характерно, что погибли и были ранены лишь российские туристы", — сказал он.

Депутат добавил, что раньше украинские спецслужбы пытались скрывать подобные нападения за фиглярским кривлянием: "мол, не знаем, что случилось, но очень довольны". Теперь же они прямо признают, что подготовили и осуществили взрыв, отметил Журавлёв.