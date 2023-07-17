Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой

У Керченской паромной переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крымский полуостров. Как сообщает SHOT, люди ждут возможности выехать в Краснодарский край в течение последних пяти часов.

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, что в пробке стоят сотни автомобилей. Пока Керченская переправа работает на пассажиров рейсовых автобусов и грузовой транспорт. Для туристов развернули две полевые кухни на пути к Крымскому мосту. Как сообщил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков, на месте ЧП работают 20 волонтёров.