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17 июля, 14:17

Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой

У Керченской переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крым

У Керченской паромной переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крымский полуостров. Как сообщает SHOT, люди ждут возможности выехать в Краснодарский край в течение последних пяти часов.

У Керченской переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крым. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, что в пробке стоят сотни автомобилей. Пока Керченская переправа работает на пассажиров рейсовых автобусов и грузовой транспорт. Для туристов развернули две полевые кухни на пути к Крымскому мосту. Как сообщил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков, на месте ЧП работают 20 волонтёров.

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Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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