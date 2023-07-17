Опубликовано видео с гигантской пробкой перед Керченской переправой
У Керченской переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крым
У Керченской паромной переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крымский полуостров. Как сообщает SHOT, люди ждут возможности выехать в Краснодарский край в течение последних пяти часов.
У Керченской переправы образовалась огромная пробка из желающих покинуть Крым. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, что в пробке стоят сотни автомобилей. Пока Керченская переправа работает на пассажиров рейсовых автобусов и грузовой транспорт. Для туристов развернули две полевые кухни на пути к Крымскому мосту. Как сообщил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков, на месте ЧП работают 20 волонтёров.
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.
Кадр из видео Telegram / SHOT