ФСБ упростила порядок выезда из Крыма по сухопутному коридору

При выезде из Крыма введён упрощённый порядок пропуска транспортных средств, которые следуют по сухопутному коридору. Об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России.

"Введён упрощённый порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", — говорится в сообщении ведомства.

В погрануправлении отметили, что сейчас никаких очередей на выезд в сторону Херсонской области нет. На въезд в Крым отмечается среднестатистический для будних дней трафик. Время ожидания проезда на автомобиле не превышает 15-20 минут.