ФСБ упростила порядок выезда из Крыма по сухопутному коридору
При выезде из Крыма введён упрощённый порядок пропуска транспортных средств, которые следуют по сухопутному коридору. Об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России.
"Введён упрощённый порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", — говорится в сообщении ведомства.
В погрануправлении отметили, что сейчас никаких очередей на выезд в сторону Херсонской области нет. На въезд в Крым отмечается среднестатистический для будних дней трафик. Время ожидания проезда на автомобиле не превышает 15-20 минут.
Как сообщал Лайф, рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Она находится в больнице.
ТАСС / Эрик Романенко