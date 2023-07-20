Не только возмездие: Как Россия создала для Украины и Запада новую реальность после теракта на Крымском мосту Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о причинах и последствиях российского удара по портовой инфраструктуре южноукраинских городов. 19 июля, 22:40 36333 36333 Пуск крылатой ракеты. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

"Россия устроила Одессе "адскую ночь". Именно с таким заголовком вышли британские Guardian и Financial Times, комментируя ночные высадки "Гераней" и параллельно проходящую калибровку портовой инфраструктуры Одессы. И не только Одессы — вот уже второй день кряду российская авиация ювелирно разносит порты и склады южноукраинских других городов. Москва позиционирует эти атаки как акцию возмездия за теракт против Крымского моста, однако ещё одной причиной является выход России из зерновой сделки. Теперь российское Минобороны имеет полное право уничтожать военные склады в одесском порту, а также лишать Украину возможности использовать портовую инфраструктуру для разгрузки оружия и для атаки на российские объекты в Чёрном море.

В ответ Киев включил "методичку", то есть позиционирует нынешние удары как преступление против украинского гражданского населения, а также против всего человечества. Сегодняшний массированный и комбинированный удар по Одессе абсолютно конкретно зафиксировал отношение Российской Федерации к "продовольственной безопасности"… Основная задача — уничтожить возможность отправки украинского зерна. Это прямая атака по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению и удар по глобальной продовольственной программе", — заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Подобные атаки российских террористов бьют не только по нашей стране, но и по глобальной стабильности", — вторит ему Владимир Зеленский.

Ну и, конечно, подобные тезисы продвигают и западные политики, в частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, тоже раскритиковавшая Владимира Путина за бомбардировки одесской портовой инфраструктуры. "Идя на этот шаг, он лишает мир любой надежды на получение украинского зерна. Каждая из этих бомб поражает ещё и беднейшую часть населения планеты", — говорит она.

Тезисы, мягко говоря, слабые. Так, в ходе этого "массированного и комбинированного удара" никто из гражданских жителей Украины не погиб. Были лишь раненые и пострадавшие, да и то потому, что доблестные украинские ПВО, прячущиеся в городских кварталах, в очередной раз сбивали российские ракеты над этими кварталами. В целом же российские военные сработали ювелирно, в отличие от тех же самых западных ястребов, предпочитавших решать проблемы в Афганистане, Ираке и Сирии через ковровые бомбардировки городов.

Кроме того, прекращение экспорта украинского зерна никак не повлияет на глобальную продовольственную безопасность, поскольку, как недавно ещё раз напомнил Владимир Путин, лишь малая его доля шла в реально голодающие страны. Львиную долю доходов получали турецкая мукомольная промышленность, а также европейские компании, куда это зерно и шло. Сейчас же оно не идёт и, скорее всего, идти больше не будет. И не только потому, что портовая инфраструктура украинских (пока ещё украинских) черноморских портов серьёзно пострадала. Российское Минобороны заявило, что с 20 июля "все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения". То есть, проще говоря, их могут и, вполне вероятно, будут топить.

Столь жёсткая российская политика имеет, безусловно, целый ряд плюсов, как внутриполитических, так и внешнеполитических. Во-первых, Кремль отвечает на запрос российского патриотического сообщества, выступающего за ужесточение методов СВО на Украине. Того самого сообщества, которое является оплотом действующей власти и чьё мнение игнорировать нельзя.

Да, у любого ужесточения есть свои рамки — конфликт на Украине имеет свои сдержки и противовесы. Нельзя, например, признать режим Зеленского террористическим — ведь в этом случае Москва де-юре откажется от самой возможности переговоров, а значит, не сможет эксплуатировать свой образ "страны, всегда готовой решить все проблемы дипломатическим путём, в отличие от этих вот, которые отказываются от любых переговоров и готовы воевать до последнего украинца". Однако после выхода из зерновой сделки никаких ограничений для уничтожения одесской военно-портовой инфраструктуры больше не было — и Москва использовала окно возможностей.

Во-вторых, ударами по Одессе Россия послала важный сигнал зарубежным бывшим партнёрам. За первые месяцы СВО у них сложилось стойкое убеждение в том, что Москва не способна выполнять свои угрозы. Что они могут системно переходить выставленные им красные или розовые линии — и им за это ничего не будет. Что они могут переходить от поставки лекарств ВСУ до передачи украинским боевикам крылатых ракет — и им за это ничего не будет. Что они могут не исполнять свои условия по зерновой сделке, — а Москва будет её продлевать. Что даже если она откажется от продления, то это тоже не страшно — через месяц-два её можно будет уломать, а пока что нужно просто отправлять сухогрузы за зерном без каких-то российских гарантий.

И вот сейчас, повредив портовую инфраструктуру и опубликовав угрозу Минобороны, Кремль пытается убедить Запад в том, что позицию России необходимо учитывать и уважать. Что Россия больше не будет стесняться идти на эскалацию конфликта — вплоть до ударов по тем сухогрузам, которые направятся в Одессу. И если какой-то из этих сухогрузов будет потоплен, то уже Западу придётся отвечать на поднятие ставок, а отвечать ему нечем.

В-третьих, Кремль подаёт сигнал украинским властям. Не столько киевским, сколько региональным. Даёт понять, что время войны с одной завязанной рукой проходит. Выход из зерновой сделки и бомбардировка портовой инфраструктуры показывают, что на Украине становится всё меньше и меньше неприкасаемых объектов, как инфраструктурных, так и физических. А значит, этим физическим объектам самое время задуматься о собственной безопасности до того, как "адская ночь" будет устроена для них самих.

Авторы Геворг Мирзаян