Как Россия ответит на атаку дронов-камикадзе на Крымском мосту Какие военные объекты Украины могут попасть в чёрный список для ударов возмездия армии РФ после теракта 17 июля. 43040 43040 Обложка © Shutterstock

Эксперты считают, что надводные беспилотники, атаковавшие Крымский мост в ночь на 17 июля, были запущены с гражданских судов, находящихся в Чёрном море. Любой иностранный корабль мог стать носителем дронов-камикадзе. Например, отправившийся вчера из порта Одессы турецкий корабль Samsun, который следует по маршруту зернового коридора.

Поскольку морские дроны ВСУ обычно доставляются максимально близко к цели удара, так как они не обладают большим запасом хода и скоростными характеристиками, то логично, что такой способ наименее трудозатратен для ВСУ и их кураторов из западных спецслужб, о чём первые написали украинские СМИ. А представители СБУ поспешили подтвердить эту версию. Артём Дехтяренко цинично заявил местной прессе, что детали по организации теракта ведомство раскроет после "победы", добавив, что Киев "перерезал логистические пути врага" якобы в соответствии с международным правом и в традициях ведения войны.

Военные эксперты уже не раз обсуждали подобные сценарии нападения на Крымский мост. В частности, Борис Рожин еще полгода назад писал, что украинское судно под флагом 3-й страны, выходя из одесского порта может пройти через Босфор, разгрузившись в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов — на Кипре в Лимасоле с британской базы ВВС в Акротири, где есть большой аэродром для доставки подобного груза, — осуществляет загрузку контейнера или пусковой ракетной установки (в качестве альтернативы могут рассматривать катера со взрывчаткой или БПЛА) и команды исполнителей, скорее всего офицеров НАТО. Далее судно возвращается в Чёрное море с условным грузом на Трабзон или в Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке.

Грузовое судно с зерном из Одессы проходит через Босфор. Фото © Getty Images / Chris McGrath

Также дроны могли запустить из порта Очаково в Николаевской области, где раньше находился центр ССО Украины. Тем более, что сутками ранее беспилотники атаковали Севастополь, но были уничтожены. А в прошлом году аналогичный удар в акватории бухт Севастополя, когда атаке подверглись корабли ЧФ РФ и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах, готовился силами 73-го морского центра специальных операций ВСУ, размещённого в Очакове, а координировали операцию британские военные.

По данным сервиса Flightradar24, в момент атаки в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем находился американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, который, после того как ВС РФ отбили атаку дронов, лёг на обратный курс и улетел в сторону Болгарии. Это был дрон с регистрационным номером 11-2046 и позывным Forte-10, стоящий на балансе ВВС США.

В момент атаки в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем находился американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

— База в Очакове подвергалась ударам армии РФ, но, в принципе, возможности у ВСУ могли остаться, ведь база создавалась под контролем НАТО. Эти дроны могли, в том числе, подбросить на суда. Этот теракт больше напоминает жест отчаяния из-за неудач ВСУ на линии боевого соприкосновения. А Крымский мост — не просто важный экономический, инфраструктурный и стратегический объект, но и символ "Русской весны", — уверен военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Чем ответит Россия

Если вспомнить, то российские удары возмездия по глубоким тылам ВСУ начались как раз после первого взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года. И теперь, вероятно, они будут продолжены.

— Полагаю, что у нашего Генштаба есть список объектов, по которым предстоит ударить, наверняка, в него входит и тот объект, где всё это собирается. Больше у ВМС Украины кораблей не осталось. Польша обещает поставить военно-морские комплексы и беспилотники. А с этого направления Крымского моста оборона, очевидно, будет усилена и с воздуха, и с воды, — сказал Дандыкин.

Речь идёт о штабе Главного управления разведки Украины, чтобы власти террористического государства лишились возможности наносить точные удары и перестали психологически запугивать мирное население.

На Западе тем временем оправдывают теракт СБУ на объекте российской инфраструктуры. Глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд счёл атаку на Крымский мост частью масштабного контрнаступления Украины. "Крым — это критически важный район для России. Украина понимает, что, если они разрушат мост, который ведёт к полуострову, это усложнит для России доставку вооружения на фронт, а также возможность нанесения атак с полуострова. Я думаю, что это всё — часть манёвров, которые должны отвлечь внимание российских сил на их Крым. Я также думаю, что это признак того, что контрнаступление движется вперёд", — заявил лондонский чиновник.

Теракт на Крымском мосту. Фото © t.me / bbbreaking / Национальный антитеррористический комитет РФ

В рамках окончания зерновой сделки очевидным становится угроза подводному флоту российской армии. "Британцы сидят у Одессы не первый год, с подводными дронами у них всё неплохо, а значит, не исключены потери подлодок. Плохо для репутации и боеспособности", — напоминает военный эксперт Юрий Баранчик. По его словам, наиболее практичным результатом является удар по портовым мощностям Одессы, причём такой силы, чтобы полностью исключить их функционирование в обозримой перспективе.

Также эксперт отмечает, что разрыв зерновой сделки позволит прекратить приток финансов в Киев от продажи зерна, будут сняты риски того, что всякое судно из "зернового коридора" что-нибудь запустит в нашу сторону, и, возможно, за счёт этого комплекса вытекающих условий улучшатся и наши переговорные позиции.

Авторы Елена Стафеева