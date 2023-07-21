"Враг отслеживает чаты": Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста
Советник главы Крыма Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рекомендует не снимать видео с Крымского моста, потому что эти кадры в дальнейшем может использовать противник. Об этом он написал в телеграм-канале после того, как движение по мосту останавливали на фоне объявления сигнала о воздушной тревоге.
"Друзья, мы живём в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", — написал Крючков в телеграм-канале.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, из-за взрыва оказалось повреждено дорожное полотно. По некоторым данным, атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. В операции могли принимать участие два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.