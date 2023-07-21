"Враг отслеживает чаты": Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рекомендует не снимать видео с Крымского моста, потому что эти кадры в дальнейшем может использовать противник. Об этом он написал в телеграм-канале после того, как движение по мосту останавливали на фоне объявления сигнала о воздушной тревоге.