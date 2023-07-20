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20 июля, 20:58

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту, остановленное на фоне сигнала о воздушной тревоге, возобновили. Об этом сообщили в оперштабе республики.

"Движение по Крымскому мосту возобновили", — сказано в записи в телеграм-канале.

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Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате чего оказалось повреждено дорожное полотно. По некоторым данным, удар могли нанести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. В операции могли принимать участие два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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