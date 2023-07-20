Водители услышали оповещение о воздушной тревоге на Крымском мосту, Лайф узнал причину
Объявление воздушной тревоги на Крымском мосту оказалось частью учений войск ПВО
Водители, стоявшие в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи, публикуют кадры, на которых всех просят покинуть мост из-за объявления воздушной тревоги. Но SHOT узнал, что бояться нечего, — это часть учений российских сил противовоздушной обороны.
Застрявшие в пробке на Крымском мосту водители сообщили об объявлении воздушной тревоги. Видео © T.me / OstashkoNews
"Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост", — сообщается по громкоговорителю.
По данным SHOT, угрозы нет, в районе моста проводятся учения войск ПВО. Сейчас этот участок открыт.
Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице.
T.me / OstashkoNews