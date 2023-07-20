Водители услышали оповещение о воздушной тревоге на Крымском мосту, Лайф узнал причину

Водители, стоявшие в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи, публикуют кадры, на которых всех просят покинуть мост из-за объявления воздушной тревоги. Но SHOT узнал, что бояться нечего, — это часть учений российских сил противовоздушной обороны.