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20 июля, 16:20
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Водители услышали оповещение о воздушной тревоге на Крымском мосту, Лайф узнал причину

Объявление воздушной тревоги на Крымском мосту оказалось частью учений войск ПВО

Водители, стоявшие в пробке на Крымском мосту со стороны Керчи, публикуют кадры, на которых всех просят покинуть мост из-за объявления воздушной тревоги. Но SHOT узнал, что бояться нечего, — это часть учений российских сил противовоздушной обороны.

Застрявшие в пробке на Крымском мосту водители сообщили об объявлении воздушной тревоги. Видео © T.me / OstashkoNews

"Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост", — сообщается по громкоговорителю.

По данным SHOT, угрозы нет, в районе моста проводятся учения войск ПВО. Сейчас этот участок открыт.

Лайф показывает, что происходит на месте теракта на Крымском мосту

Лайф показывает, что происходит на месте теракта на Крымском мосту

Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице.

Обложка ©

T.me / OstashkoNews

Ирина Фальке
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