Лайф показывает, что происходит на месте теракта на Крымском мосту

Около 40 минут занимает дорога от пункта пропуска на Крымский мост до съезда на Керчь. Об этом с места сообщает корреспондент Лайфа.

В настоящее время очередей на пунктах досмотра в сторону полуострова не наблюдается, чего нельзя сказать об обратном направлении. На случай крупных пробок на месте оборудованы туалеты, а волонтёры раздают водителям и пассажирам воду. Что касается места подрыва на самом мосту, то его автомобили проезжают без каких-либо проблем.