Лайф показывает, что происходит на месте теракта на Крымском мосту
Пробок на въезд в Крым по мосту нет, сообщил корреспондент Лайфа
Около 40 минут занимает дорога от пункта пропуска на Крымский мост до съезда на Керчь. Об этом с места сообщает корреспондент Лайфа.
Обстановка на месте подрыва Крымского моста. Видео © LIFE
В настоящее время очередей на пунктах досмотра в сторону полуострова не наблюдается, чего нельзя сказать об обратном направлении. На случай крупных пробок на месте оборудованы туалеты, а волонтёры раздают водителям и пассажирам воду. Что касается места подрыва на самом мосту, то его автомобили проезжают без каких-либо проблем.
Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Кроме того, глава РСТ Илья Уманский сообщил о готовности крымских отельеров бесплатно продлить проживание туристов, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги. Депутат Леонид Ивлев заверил, что в регионе безопасно. Он сам собрался посетить Крым и позвал туда россиян.
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