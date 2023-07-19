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19 июля, 08:44

Куда себя деть: Юрист дал советы застрявшим в Крыму туристам

Юрист Хаминский: Застрявшие в Крыму туристы могут попросить у властей ночлег

Ситуация после подрыва Крымского моста в регионе сложилась непростая. Помимо проблем со снабжением полуострова продуктами питания, топливом и медикаментами также есть требующие решения вопросы с застрявшими туристами. Как таким людям действовать в нынешних обстоятельствах, рассказал в беседе с Лайфом юрист Александр Хаминский.

"Как известно, Крым — это излюбленное место для семейного отдыха, в летние месяцы сюда направляется много семей с детьми, которые по окончании отпуска остались без крыши над головой. Из гостиниц и пансионатов они уже съехали, но попасть на материк ещё не могут", — подчеркнул эксперт.

В таком случае туристам, во-первых, нужно обратиться в гостиницу, где они жили, с просьбой временно предоставить жильё на безвозмездной основе. Во-вторых, если отпускники отъехали на приличное расстояние от места временного пребывания, то стоит обратиться к местным властям. Можно подать заявление с указанием причины обращения и контактов для связи и таким образом попросить предоставить ночлег и горячую еду.

Третий вариант: если в семье есть люди, страдающие какими-либо заболеваниями, и кто-то вдруг почувствовал недомогание, то нужно безотлагательно обратиться к врачу. Вероятно, медики примут решение поместить часть семьи в стационар. Четвёртый совет заключается в том, чтобы пообщаться с органами ГИБДД для получения информации о пропускной способности Крымского моста или о работе паромной переправы, включая время ожидания. При этом Хаминский подчеркнул, что крымские власти, разумеется, сами должны принимать необходимые действия для облегчения положения туристов.

Туристка рассказала, что в Крыму нет никакой паники после теракта на мосту

Туристка рассказала, что в Крыму нет никакой паники после теракта на мосту

Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Кроме того, глава РСТ Илья Уманский сообщил о готовности крымских отельеров бесплатно продлить проживание туристов, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги. Депутат Леонид Ивлев заверил, что в регионе безопасно. Он сам собрался посетить Крым и позвал туда россиян.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Березнюк

Ольга Годуненко
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