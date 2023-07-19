Куда себя деть: Юрист дал советы застрявшим в Крыму туристам

Ситуация после подрыва Крымского моста в регионе сложилась непростая. Помимо проблем со снабжением полуострова продуктами питания, топливом и медикаментами также есть требующие решения вопросы с застрявшими туристами. Как таким людям действовать в нынешних обстоятельствах, рассказал в беседе с Лайфом юрист Александр Хаминский.

"Как известно, Крым — это излюбленное место для семейного отдыха, в летние месяцы сюда направляется много семей с детьми, которые по окончании отпуска остались без крыши над головой. Из гостиниц и пансионатов они уже съехали, но попасть на материк ещё не могут", — подчеркнул эксперт.

В таком случае туристам, во-первых, нужно обратиться в гостиницу, где они жили, с просьбой временно предоставить жильё на безвозмездной основе. Во-вторых, если отпускники отъехали на приличное расстояние от места временного пребывания, то стоит обратиться к местным властям. Можно подать заявление с указанием причины обращения и контактов для связи и таким образом попросить предоставить ночлег и горячую еду.