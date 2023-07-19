Куда себя деть: Юрист дал советы застрявшим в Крыму туристам
Юрист Хаминский: Застрявшие в Крыму туристы могут попросить у властей ночлег
Ситуация после подрыва Крымского моста в регионе сложилась непростая. Помимо проблем со снабжением полуострова продуктами питания, топливом и медикаментами также есть требующие решения вопросы с застрявшими туристами. Как таким людям действовать в нынешних обстоятельствах, рассказал в беседе с Лайфом юрист Александр Хаминский.
"Как известно, Крым — это излюбленное место для семейного отдыха, в летние месяцы сюда направляется много семей с детьми, которые по окончании отпуска остались без крыши над головой. Из гостиниц и пансионатов они уже съехали, но попасть на материк ещё не могут", — подчеркнул эксперт.
В таком случае туристам, во-первых, нужно обратиться в гостиницу, где они жили, с просьбой временно предоставить жильё на безвозмездной основе. Во-вторых, если отпускники отъехали на приличное расстояние от места временного пребывания, то стоит обратиться к местным властям. Можно подать заявление с указанием причины обращения и контактов для связи и таким образом попросить предоставить ночлег и горячую еду.
Третий вариант: если в семье есть люди, страдающие какими-либо заболеваниями, и кто-то вдруг почувствовал недомогание, то нужно безотлагательно обратиться к врачу. Вероятно, медики примут решение поместить часть семьи в стационар. Четвёртый совет заключается в том, чтобы пообщаться с органами ГИБДД для получения информации о пропускной способности Крымского моста или о работе паромной переправы, включая время ожидания. При этом Хаминский подчеркнул, что крымские власти, разумеется, сами должны принимать необходимые действия для облегчения положения туристов.
Лайф напоминает, что утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Кроме того, глава РСТ Илья Уманский сообщил о готовности крымских отельеров бесплатно продлить проживание туристов, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги. Депутат Леонид Ивлев заверил, что в регионе безопасно. Он сам собрался посетить Крым и позвал туда россиян.
ТАСС / Юрий Березнюк