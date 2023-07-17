Слуцкий возложил ответственность за теракт на Крымском мосту на Запад

Атака на Крымский мост — это очередной акт государственного терроризма киевской хунты, а ответственность за этот теракт несёт Коллективный Запад, выступая спонсором Украины. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Следственный комитет сообщил о причастности украинской СБУ. В СМИ всё активнее распространяется версия о том, что британская MI6 также имела отношение к подрыву моста. В любом случае Коллективный Запад несёт всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацистского режима", — цитирует Слуцкого ТАСС.