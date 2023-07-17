Слуцкий возложил ответственность за теракт на Крымском мосту на Запад
Атака на Крымский мост — это очередной акт государственного терроризма киевской хунты, а ответственность за этот теракт несёт Коллективный Запад, выступая спонсором Украины. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Следственный комитет сообщил о причастности украинской СБУ. В СМИ всё активнее распространяется версия о том, что британская MI6 также имела отношение к подрыву моста. В любом случае Коллективный Запад несёт всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацистского режима", — цитирует Слуцкого ТАСС.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. В Госдуме уже призвали признать Украину террористическим государством после атаки на мост, а в Совфеде подчеркнули, что киевский режим роет себе глубокую яму.
ТАСС / Сергей Фадеичев