"Роет глубокую яму": В Совфеде предупредили Киев о последствиях после теракта на Крымском мосту
Сенатор Карасин — о теракте на Крымском мосту: Киев роет себе глубокую яму
Глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя теракт на Крымском мосту, назвал произошедшее возмутительным, так как оно касается жизни людей. Сенатор отметил, что киевский режим роет себе глубокую яму.
"С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", — приводит слова Карасина РИА "Новости".
Также сенатор подчеркнул, что все размышления о перспективах продления зерновой сделки после подобных атак Киева "гипотетические".
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим. Она также подчеркнула, что руководят этой структурой страны Запада.
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