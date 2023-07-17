"Роет глубокую яму": В Совфеде предупредили Киев о последствиях после теракта на Крымском мосту

Глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя теракт на Крымском мосту, назвал произошедшее возмутительным, так как оно касается жизни людей. Сенатор отметил, что киевский режим роет себе глубокую яму.

"С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", — приводит слова Карасина РИА "Новости".