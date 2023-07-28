В США запустили обратный отсчёт до развала ВСУ

ВСУ начинают распадаться под давлением Российской армии. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для канала Redacted.

"ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идёт на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением. <…> Украина уже проиграла, её вооружённые силы разваливаются на части", — заявил военный эксперт.

Макгрегор добавил к своему заявлению, что считает украинских военных порядочными людьми и достойными солдатами, которые сделали всё, что от них зависело. Тем не менее сотни тысяч погибших и раненых бойцов, которыми заполнены кладбища и больницы Украины, просто не могли не оставить чудовищного шрама на боеспособности ВСУ.