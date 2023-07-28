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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 19:08
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В США запустили обратный отсчёт до развала ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ тают под напором Армии России

ВСУ начинают распадаться под давлением Российской армии. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для канала Redacted.

"ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идёт на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением. <…> Украина уже проиграла, её вооружённые силы разваливаются на части", заявил военный эксперт.

Макгрегор добавил к своему заявлению, что считает украинских военных порядочными людьми и достойными солдатами, которые сделали всё, что от них зависело. Тем не менее сотни тысяч погибших и раненых бойцов, которыми заполнены кладбища и больницы Украины, просто не могли не оставить чудовищного шрама на боеспособности ВСУ.

Армия России отбила у ВСУ выгодные рубежи на подступах к Купянску
Армия России отбила у ВСУ выгодные рубежи на подступах к Купянску

Ранее сегодня сообщалось, что ВС РФ успешно отбили на Донецком направлении семь атак штурмовых отрядов украинских ВС, в том числе возле Водяного ДНР. За сутки российские бойцы нанесли удары по живой силе и технике украинских 24-й, 28-й, 43-й, 110-й мехбригад, а также 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригады ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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