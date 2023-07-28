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Опубликовано 28 июля 2023, 18:02
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Армия России отбила у ВСУ выгодные рубежи на подступах к Купянску

Глава Харьковской области Ганчев: ВС России заняли выгодные позиции у Купянска

Войскам России удалось продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области и занять несколько выгодных рубежей. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Наши солдаты провели ряд успешных спецопераций на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в непосредственной близости к городу [Купянску]", — сказал Ганчев, уточнив, что российские военные на данный момент контролируют около 29 населённых пунктов в Харьковской области.

Экипажи Су-34 разгромили подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
Экипажи Су-34 разгромили подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Российские силы также захватили ряд опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе освобождённой на этой неделе Сергеевки Луганской Народной Республики. Армия на этом направлении продвинулась в глубину обороны ВСУ на 1,5 км.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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