Армия России отбила у ВСУ выгодные рубежи на подступах к Купянску
Глава Харьковской области Ганчев: ВС России заняли выгодные позиции у Купянска
Войскам России удалось продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области и занять несколько выгодных рубежей. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши солдаты провели ряд успешных спецопераций на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в непосредственной близости к городу [Купянску]", — сказал Ганчев, уточнив, что российские военные на данный момент контролируют около 29 населённых пунктов в Харьковской области.
Российские силы также захватили ряд опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе освобождённой на этой неделе Сергеевки Луганской Народной Республики. Армия на этом направлении продвинулась в глубину обороны ВСУ на 1,5 км.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ