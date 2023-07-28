Армия России отбила у ВСУ выгодные рубежи на подступах к Купянску

Войскам России удалось продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области и занять несколько выгодных рубежей. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Наши солдаты провели ряд успешных спецопераций на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в непосредственной близости к городу [Купянску]", — сказал Ганчев, уточнив, что российские военные на данный момент контролируют около 29 населённых пунктов в Харьковской области.