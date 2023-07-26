Экипажи Су-34 разгромили подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении
В ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 разгромил механизированную бригаду ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена на Купянском направлении.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанёс два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённых пунктов Кучеровка и Павловка", — приводит заявление Зыбинского РИА "Новости".
Кроме того, российские танкисты нанесли удары по позициям 32-й отдельной мехбригады в районе Стельмаховки, а в районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдалось в плен.
Vk.com / Минобороны РФ