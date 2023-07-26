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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 03:15
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Экипажи Су-34 разгромили подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

В ходе спецоперации на Украине истребитель-бомбардировщик Су-34 разгромил механизированную бригаду ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена на Купянском направлении.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанёс два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённых пунктов Кучеровка и Павловка", — приводит заявление Зыбинского РИА "Новости".

Кроме того, российские танкисты нанесли удары по позициям 32-й отдельной мехбригады в районе Стельмаховки, а в районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку "Цезарь".

Четыре неудачные контратаки на одном из направлений обернулись для ВСУ страшными потерями
Четыре неудачные контратаки на одном из направлений обернулись для ВСУ страшными потерями

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдалось в плен.

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Vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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