Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак

Российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдались в плен. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе", — публикует заявление Савчука РИА "Новости".

Также ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, а более 40 украинских военных сдались в плен.