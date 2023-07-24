Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак
Минобороны: Группировка "Центр" отразила 13 атак ВСУ на двух направлениях
Российские военные в ходе спецоперации на Украине сорвали попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. По словам начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука, украинские войска в результате провала потеряли значительное количество личного состава. Его заявление публикует РИА "Новости".
"На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции. В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе", — сообщил Савчук.
Бойцами группировки также было ликвидировано три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап. Более 40 украинских военных сдались в плен, добавил он.
Ранее ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили более 160 бойцов ВСУ, а также военную технику. В частности, бойцы ликвидировали пять автомобилей противника, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley.
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