Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак
Минобороны: Группировка "Центр" отразила 13 атак ВСУ на двух направлениях
Российские военные сорвали 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате украинские войска потеряли значительное количество личного состава, а более 40 бойцов сдались в плен. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе", — публикует заявление Савчука РИА "Новости".
Также ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, а более 40 украинских военных сдались в плен.
Ранее в группировке войск "Центр" рассказали, что только за вчерашний день более 30 украинских бойцов попали в плен: некоторые сдаются сами, другие — в результате боевых действий. Пр этом киевская пропаганда "пугает военнослужащих неимоверными пытками и издевательствами" в российском плену, однако стереотип украинских военных уже поменялся: они знают об отсутствии пыток в плену РФ, а многие даже просят не отдавать их обратно в результате обмена.
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