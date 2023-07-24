Российский генерал сообщил о попадании в плен более 30 солдат ВСУ за день

Более 30 украинских бойцов попали в плен только за вчерашний день. Как рассказал генерал-лейтенант, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев, некоторые сдаются сами, другие — в результате боевых действий.

"Я вам скажу, что только за вчерашний день мы взяли 31 пленного. Кто-то сдаётся [сам], кто-то в результате боевых действий. Но в лесном массиве доходит до абсурда. Вывозят, бросают на точки, говорят: "Ребята, идите в том направлении. Вас там встретят", — сообщил он в интервью "Соловьёв Live".

Мордвичев добавил, что киевская пропаганда "пугает военнослужащих неимоверными пытками и издевательствами" в российском плену, однако стереотип украинских военных уже поменялся: они знают об отсутствии пыток в плену РФ, а многие даже просят не отдавать их обратно в результате обмена.

"Многие даже просят: "Не отдавайте нас обратно". Понимают, что поменяют, процесс обмена пойдёт, обратно [на передовую] загонят", — добавил он.