Командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении СВО рассказал, что несколько военных ВСУ добровольно сдались в плен. Они сообщили о своём желании по схеме, предложенной в листовках, забрасываемых с нашей стороны.

"На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие", — сказал военнослужащий в беседе с РИА "Новости".

По его словам, сдавшимся украинским военным обеспечили безопасность, когда они переходили линию боевого соприкосновения. ВС РФ защитили бойцов ВСУ, чтобы тех не убили свои же.