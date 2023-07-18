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Регион
Опубликовано 18 июля 2023, 16:06
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Несколько бойцов ВСУ сдались в плен после получения российских листовок

Командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении СВО рассказал, что несколько военных ВСУ добровольно сдались в плен. Они сообщили о своём желании по схеме, предложенной в листовках, забрасываемых с нашей стороны.

"На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие", — сказал военнослужащий в беседе с РИА "Новости".

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По его словам, сдавшимся украинским военным обеспечили безопасность, когда они переходили линию боевого соприкосновения. ВС РФ защитили бойцов ВСУ, чтобы тех не убили свои же.

Ранее Лайф писал о том, что штурмовая группа Западного военного округа на Купянском направлении уничтожила огневые позиции украинских войск и взяла в плен восемь бойцов ВСУ.

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Getty Images / Pierre Crom

Илья Суриков
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