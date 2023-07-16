Освобождённый из российского плена американский наёмник снова примкнул к ВСУ
Освобождённый из плена РФ в 2022 году наёмник из США Дрюке вернулся на Украину
Американский наёмник Александр Дрюке. Обложка © ABC News
Американский наёмник Александр Дрюке, освобождённый из российского плена в прошлом году, вернулся в зону боевых действий на Украине, но приближаться к российским позициям больше не хочет. Об этом он рассказал в интервью ABC News.
"Он вернулся на Украину для помощи в военных усилиях", — пишут журналисты телеканала.
В статье говорится, что наёмник сейчас занимается гуманитарными вопросами и уже "не хочет приближаться слишком близко к российским линиям", потому что "если попадётся снова, то исчезнет".
"Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс", — сказал американец.
Напомним, в июне 2022 года взятый российскими военными в плен Дрюке клялся, что никогда бы не приехал на Украину, если бы понимал, что там происходит, и призывал соотечественников не повторять его ошибок. Тогда вместе с ним под Харьковом взяли в плен ещё одного американца — Энди Уинха, обоих правительство США всячески пыталось вызволить на свободу. Наёмников вернули в октябре в ходе обмена военнопленными при содействии Саудовской Аравии и Турции.