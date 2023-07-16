Освобождённый из российского плена американский наёмник снова примкнул к ВСУ

Американский наёмник Александр Дрюке, освобождённый из российского плена в прошлом году, вернулся в зону боевых действий на Украине, но приближаться к российским позициям больше не хочет. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

"Он вернулся на Украину для помощи в военных усилиях", — пишут журналисты телеканала.

В статье говорится, что наёмник сейчас занимается гуманитарными вопросами и уже "не хочет приближаться слишком близко к российским линиям", потому что "если попадётся снова, то исчезнет".