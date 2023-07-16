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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 16:50
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Освобождённый из российского плена американский наёмник снова примкнул к ВСУ

Освобождённый из плена РФ в 2022 году наёмник из США Дрюке вернулся на Украину

Американский наёмник Александр Дрюке. Обложка © ABC News

Американский наёмник Александр Дрюке. Обложка © ABC News

Американский наёмник Александр Дрюке, освобождённый из российского плена в прошлом году, вернулся в зону боевых действий на Украине, но приближаться к российским позициям больше не хочет. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

"Он вернулся на Украину для помощи в военных усилиях", — пишут журналисты телеканала.

В статье говорится, что наёмник сейчас занимается гуманитарными вопросами и уже "не хочет приближаться слишком близко к российским линиям", потому что "если попадётся снова, то исчезнет".

"Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс", — сказал американец.

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Напомним, в июне 2022 года взятый российскими военными в плен Дрюке клялся, что никогда бы не приехал на Украину, если бы понимал, что там происходит, и призывал соотечественников не повторять его ошибок. Тогда вместе с ним под Харьковом взяли в плен ещё одного американца — Энди Уинха, обоих правительство США всячески пыталось вызволить на свободу. Наёмников вернули в октябре в ходе обмена военнопленными при содействии Саудовской Аравии и Турции.

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Ирина Фальке
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