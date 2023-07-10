Полякам надоело умирать за Киев и ВСУ начали искать наёмников в США, заявили в МО

Киевский режим усилил вербовку наёмников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока на фоне провала очередной волны мобилизации. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там указали, что целью этого является сокрытие катастрофических потерь в рядах ВСУ.

В ведомстве добавили, что из-за кратного падения интереса умирать за Киев в Польше, Великобритании и других странах Европы работа по вербовке наёмников была начата в США и Канаде. Для этого украинские власти используют свои заграничные учреждения и помощь западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн".