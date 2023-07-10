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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 11:57
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Полякам надоело умирать за Киев и ВСУ начали искать наёмников в США, заявили в МО

МО: Киев усилил вербовку наёмников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Киевский режим усилил вербовку наёмников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока на фоне провала очередной волны мобилизации. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там указали, что целью этого является сокрытие катастрофических потерь в рядах ВСУ.

"Киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наёмников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и подконтрольных американцам районах Сирии", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за кратного падения интереса умирать за Киев в Польше, Великобритании и других странах Европы работа по вербовке наёмников была начата в США и Канаде. Для этого украинские власти используют свои заграничные учреждения и помощь западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн".

Литовский наёмник умер в Киеве после возвращения из "бахмутской мясорубки"
Литовский наёмник умер в Киеве после возвращения из "бахмутской мясорубки"

В Минобороны также сообщили, что с начала СВО на Украину прибыло более 11 тысяч наёмников, сейчас их осталось чуть более двух тысяч. Подтверждена гибель 4845 иностранцев, воевавших за Киев.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Матвей Константинов
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