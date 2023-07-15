Российские разведчики пробрались в логово ВСУ и взяли в плен группу украинских военных

Штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции ВСУ и взяла в плен восемь украинских бойцов на Купянском направлении. О новых достижениях на полях СВО сообщили в Минобороны России.

"Ранним утром военнослужащие в составе боевых пар незаметно выдвинулись к развалинам промзоны, где укрылись военнослужащие ВСУ. Разделившись на несколько групп, разведчики малыми силами из стрелкового оружия уничтожили огневые точки и взяли в плен восемь украинских националистов", — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские бойцы закрепились на рубеже и, допросив пленных, передали в штаб группировки "Запад" ценную информацию. Она помогла подразделениям ВС России продвинуться вперёд.