МО РФ: Из украинского плена вернулись 45 российских военных

45 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Своих не бросаем: на родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Всем освобождённым оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в госпиталь Минобороны для лечения и реабилитации.