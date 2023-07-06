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6 июля, 12:50
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МО РФ: Из украинского плена вернулись 45 российских военных

45 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Своих не бросаем: на родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Всем освобождённым оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в госпиталь Минобороны для лечения и реабилитации.

Вернувшийся из плена герой СВО стал первым студентом, который поступил по квоте

Вернувшийся из плена герой СВО стал первым студентом, который поступил по квоте

В прошлый раз МО РФ сообщало об обмене пленными 11 июня. Тогда на родину вернулись 94 военнослужащих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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