МО РФ: Из украинского плена вернулись 45 российских военных
45 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Своих не бросаем: на родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.
Всем освобождённым оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в госпиталь Минобороны для лечения и реабилитации.
В прошлый раз МО РФ сообщало об обмене пленными 11 июня. Тогда на родину вернулись 94 военнослужащих.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ