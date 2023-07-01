Вернувшийся из плена герой СВО стал первым студентом, который поступил по квоте

"Высшее образование всегда нужно, везде необходимо. Предложили именно в Политех пойти, выбрал факультет и вот сейчас подаю документы. Планирую дослужить и уже наконец-то отучиться, а потом идти по профессии работать", — рассказал о своих планах 23-летний Даниил.

По данным телеграм-канала, на СВО Калугин поехал служить по контракту. В сентябре 2022 года его БМ-21 "Град" попала под танковый обстрел, в результате Даниил, спасая жизни своих товарищей, был тяжело ранен и попал в плен. Спустя три месяца бойца всё же удалось вернуть в Россию. Здесь его ждала сложная операция и период реабилитации, ведь в ногах у парня было обнаружено более 300 осколков. К сожалению, не все осколочные части удалось извлечь, но это не помешало Даниилу встать на ноги и пойти учиться. Сейчас у пермяка есть медаль "За боевые отличия", также он ожидает приказа о вручении медали Суворова, ордена Георгиевский крест или медали Жукова.