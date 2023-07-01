Вернувшийся из плена герой СВО стал первым студентом, который поступил по квоте

Освобождённый из украинского плена участник СВО Даниил Калугин вернулся в родную Пермь и стал первым в стране студентом, который начнёт обучение по квоте, инициированной президентом России Владимиром Путиным для наших бойцов. Как сообщает SHOT, молодой человек выбрал техническую специальность по эксплуатации автотехники в местном Политехе.

Освобождённый из плена участник СВО стал первым студентом, которого взяли в вуз по квоте. Видео © Telegram / SHOT

"Высшее образование всегда нужно, везде необходимо. Предложили именно в Политех пойти, выбрал факультет и вот сейчас подаю документы. Планирую дослужить и уже наконец-то отучиться, а потом идти по профессии работать", — рассказал о своих планах 23-летний Даниил.

По данным телеграм-канала, на СВО Калугин поехал служить по контракту. В сентябре 2022 года его БМ-21 "Град" попала под танковый обстрел, в результате Даниил, спасая жизни своих товарищей, был тяжело ранен и попал в плен. Спустя три месяца бойца всё же удалось вернуть в Россию. Здесь его ждала сложная операция и предстоял период реабилитации, ведь в ногах у парня было обнаружено более 300 осколков. К сожалению, не все осколочные части удалось извлечь, но это не помешало Даниилу встать на ноги и пойти учиться. Сейчас у пермяка есть медаль "За боевые отличия", также он ожидает приказа о вручении медали Суворова, ордена Георгиевский крест или медали Жукова.

Как считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, крайне важно не только оказывать поддержку участникам спецоперации, но и помогать им в адаптации после службы. Он напомнил, что в регионе недавно открылся филиал фонда "Защитники Отечества", в задачи которого входит содействие ветеранам СВО. Власти региона также оказывают поддержку семьям мобилизованных, добровольцев и служащих по контракту и военным лично. А говоря о примере Даниила, он подчеркнул, что его случай с поступлением по квоте будет далеко не единственным.

"Даниил Калугин — это первый, но, уверен, не единственный студент наших вузов, кто начнёт обучение по квоте, инициированной президентом России", — убеждён Махонин.