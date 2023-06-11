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Опубликовано 11 июня 2023, 15:39
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Россия вернула с Украины 94 военнопленных

Минобороны: Россия вернула 94 военных с подконтрольных Киеву территорий

Россия вернула 94 военнослужащих, которые находились на подконтрольных властям Украины территориях. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что возвращённые пленные будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Ранее верховный комиссар ООН подтвердил, что около половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и жестокому обращению. Жуткую статистику он привёл в ходе выступления на 52-й сессии Совета организации по правам человека.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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