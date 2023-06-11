Россия вернула с Украины 94 военнопленных
Минобороны: Россия вернула 94 военных с подконтрольных Киеву территорий
Россия вернула 94 военнослужащих, которые находились на подконтрольных властям Украины территориях. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что возвращённые пленные будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее верховный комиссар ООН подтвердил, что около половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и жестокому обращению. Жуткую статистику он привёл в ходе выступления на 52-й сессии Совета организации по правам человека.
Пресс-служба Минобороны РФ