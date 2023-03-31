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31 марта, 09:47

Верховный комиссар ООН уличил ВСУ в пытках половины российских военнопленных

Верховный комиссар ООН: ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных

<p>Российские военнопленные. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak</p>

Российские военнопленные. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что порядка половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и жестокому обращению. Жуткую статистику он привёл в ходе выступления на 52-й сессии Совета организации по правам человека.

"Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению [со стороны ВСУ]. По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", — сказал верховный комиссар ООН по правам человека.

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Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила о как минимум 25 случаях расправы украинских солдат над российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве выразила обеспокоенность этой ситуацией.

Андрей Бражников
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