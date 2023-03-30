Бойцы ЛНР рассказали, как ВСУ снимали скальп с пленных за отказ петь гимн Украины

Российских военнослужащих в плену пытают и подвергают унижениям за отказ петь гимн Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова во время круглого стола "Гражданские пленные и пророссийские политзаключённые на Украине" в Госдуме.

Она рассказала, что с 2022 года лишь 315 военных из 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса вернулись из украинского плена по результатам обмена. С каждым из них была проведена беседа, и бойцы сообщили, что не всегда солдаты ВСУ хотели выбить военную тайну, иногда просто издевались ради удовольствия.

"Действительно, к сожалению, на сегодняшний момент очень много случаев издевательства: "Будешь петь гимн Украины?", если нет, то они ему срезали скальп", — рассказала Сердюкова.

Все попавшие в плен к ВСУ перевозятся в специальный лагерь "Запад-1", а до этого их держат по тюрьмам и СИЗО на Украине. Там российские военные встречают гражданских, которых держат в застенках по политическим мотивам, отметила Сердюкова. По словам прошедших через плен, условия содержания очень плохие.

Иногда пленным дают возможность созвониться с родственниками, однако происходит это, только если в места заключения приезжают представители Международного комитета Красного Креста. И по этому источнику информации тоже удаётся выяснить, что содержат заключённых на Украине, как гражданских, так и военных, в невыносимых условиях.