Российскому военному в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ

Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военным в украинском плену. Так, один из бывших пленных рассказал, как представители ВСУ вырезали ему на груди скандинавский символ, чтобы "примерить", как будет выглядеть татуировка.

"Потерпевший сообщил, что лица, охранявшие пленных, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ. Освобождённый из плена военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел набить себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему РФ сказали, что, если он будет кричать, его будут бить током", — говорится в сообщении СК РФ.

Российский военный рассказал, как в украинском плену ему вырезали на груди скандинавский символ. Видео © СК РФ

Мужчина добавил, что попал в украинский плен в октябре 2022 года, когда в ходе ближнего боя получил два ранения в ногу и не смог идти. Военный подтвердил, что сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие к пленным россиянам.